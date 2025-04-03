Apple AirPods Max всё же получили обновление прошивки

На прошлой неделе компания Apple официально объявила, что беспроводные наушники AirPods Max с USB Type-C получат поддержку Lossless Audio и ультранизкую задержку. Это стало приятным сюрпризом для владельцев флагманских наушников Apple, которые в последние годы отставали по набору функций от наушников AirPods Pro. Однако релиз обновления прошивки, необходимого для активации этих функций, столкнулся с небольшими задержками. Прошивка версии 7E99 должна была выйти в начале недели одновременно с iOS 18.4 и macOS Sequoia 15.4, однако во вторник Apple неожиданно добавила пометку «скоро» рядом с AirPods Max на своём сайте поддержки, где указываются актуальные версии ПО для устройств. В итоге компания выпустила обновлённую версию 7E101 в среду, то есть лишь с небольшой задержкой.

Помимо этого, Apple представила новый кабель USB Type-C - 3,5 мм для AirPods Max, который работает независимо от версии прошивки. С его помощью можно подключать наушники к устройствам с традиционным аудиоразъёмом. Качество кабеля, по отзывам, довольно высокое, что вполне ожидаемо за 40 долларов. Впрочем, даже после выхода данного апдейта можно сказать, что наушники в текущем состоянии достаточно слабые за свои деньги. Компания продаёт не такие большие партии продвинутых наушников и, видимо, из-за этого смысла выпускать крупный апгрейд нет. Так что производитель поддерживает производителей слабыми апдейтами прошивки, которые должны поднять фанатам бренда настроение.
Ремонт наушников JBL: решение проблем с качественным звуком …
Наушники JBL — это одни из самых популярных и высококачественных устройств для прослушивания музыки, к…
Xiaomi раскрыла дизайн наушников Buds 5 Pro…
Компания Xiaomi объявила, что уже 27 февраля будут представлены беспроводные наушники Buds 5 Pro. Также п…
Tecno Buds 4 Air обзор. Выбор наушников до 2000 рублей…
В конце прошлого года Tecno расширили модельную линейку, выпустив сразу три гарнитуры, сбалансированные п…
Наушники Realme Buds Air7 представили в Индии…
Компания Realme пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Buds Air7, которая оценена на индийс…
Beats представила наушники Powerbeats Pro 2…
Сегодня компания Beats официально представила беспроводные наушники Powerbeats Pro 2 за 249 долларов. Нов…
Представлена игровая гарнитура CHERRY XTRFY H3 Wireless…
Компания CHERRY, известная периферией для геймеров, представила свою первую беспроводную игровую гарнитур…
Sony представила наушники WF-C710N…
Сегодня компания Sony представила преемника своих бюджетных беспроводных наушников WF-C700N, выпущенных в…
Наушники Noise Airwave Max 5 оценили в 60 долларов …
Компания Noise пополнила ассортимент беспроводных полноразмерных наушников моделью Noise Airwave Max 5, к…
Беспроводные наушники для спорта с шумоподавлением. Обзор Honor Choice AM61 ProБеспроводные наушники для спорта с шумоподавлением. Обзор Honor Choice AM61 Pro
Игровая гарнитура с 7.1 звуком. Обзор Acer Nitro OHW306Игровая гарнитура с 7.1 звуком. Обзор Acer Nitro OHW306
Недорогие TWS-наушники с активным шумоподавлением. Обзор Honor Choice Earbuds X7 LiteНедорогие TWS-наушники с активным шумоподавлением. Обзор Honor Choice Earbuds X7 Lite
Доступные наушники с хорошим звуком и шумоподавлением. Обзор Honor Choice Earbuds X7Доступные наушники с хорошим звуком и шумоподавлением. Обзор Honor Choice Earbuds X7
Удобные игровые наушники. Обзор Rapoo VH500Удобные игровые наушники. Обзор Rapoo VH500
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor