Apple AirPods Max всё же получили обновление прошивки

На прошлой неделе компания Apple официально объявила, что беспроводные наушники AirPods Max с USB Type-C получат поддержку Lossless Audio и ультранизкую задержку. Это стало приятным сюрпризом для владельцев флагманских наушников Apple, которые в последние годы отставали по набору функций от наушников AirPods Pro. Однако релиз обновления прошивки, необходимого для активации этих функций, столкнулся с небольшими задержками. Прошивка версии 7E99 должна была выйти в начале недели одновременно с iOS 18.4 и macOS Sequoia 15.4, однако во вторник Apple неожиданно добавила пометку «скоро» рядом с AirPods Max на своём сайте поддержки, где указываются актуальные версии ПО для устройств. В итоге компания выпустила обновлённую версию 7E101 в среду, то есть лишь с небольшой задержкой.

Помимо этого, Apple представила новый кабель USB Type-C - 3,5 мм для AirPods Max, который работает независимо от версии прошивки. С его помощью можно подключать наушники к устройствам с традиционным аудиоразъёмом. Качество кабеля, по отзывам, довольно высокое, что вполне ожидаемо за 40 долларов. Впрочем, даже после выхода данного апдейта можно сказать, что наушники в текущем состоянии достаточно слабые за свои деньги. Компания продаёт не такие большие партии продвинутых наушников и, видимо, из-за этого смысла выпускать крупный апгрейд нет. Так что производитель поддерживает производителей слабыми апдейтами прошивки, которые должны поднять фанатам бренда настроение.