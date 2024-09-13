Apple AirPods Pro 2 теперь стали ещё и слуховым аппаратом

В понедельник на своём крупном мероприятии компания Apple официально анонсировала новый режим «слухового аппарата» для AirPods Pro 2, который появится с обновлением программного обеспечения данных наушников. Эта функция уже получила одобрение от федеральной комиссии, что открывает путь для её внедрения как настоящего медицинского аппарата для всех желающих. Это сделает AirPods Pro 2 одними из самых доступных слуховых аппаратов на рынке, как среди специализированных, так и нет — при этом модель остаётся отличными наушниками для прослушивания музыки и других медиа. Функция слухового аппарата будет использовать либо тест слуха, который проводится непосредственно с помощью AirPods Pro 2 и iPhone, либо аудиограмму, предоставленную специалистом по слуху.

Настройки, основанные на результатах теста или аудиограммы, будут автоматически применяться ко всему, что вы слышите через AirPods Pro 2 — будь то режим прозрачности, музыка, фильмы, подкасты и другое. Эта функция будет доступна более чем в 100 странах и регионах в будущем и она будет работать только с iPhone на iOS 18. Впрочем, это не имеет большого значения, потому что на самом деле для многих пользователей это настоящий подарок, потому что обычные слуховые аппараты стоят очень дорого, тогда как купить наушники себе может любой желающий. В этом плане производитель действительно порадовал и эта новость, пожалуй, является лучшей за всю презентацию производителя. Это изменит индустрию.
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