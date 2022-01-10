Apple AirPods Pro 2 выйдет в конце этого года

Мы слышали много слухов о новых Apple AirPods Pro 2, последняя информация говорит что они будут выпущены где-то в третьем квартале 2022 года. Согласно недавнему отчету, Apple готовится к поставкам новых Apple AirPods 2. Наушники будут иметь обновленный дизайн по сравнению с текущей моделью, улучшенный звук, а также новые функции, такие как звук без потерь и многое другое.

Помимо нового дизайна наушников, мы также ожидаем увидеть новый дизайн чехла для зарядки. Этот новый чехол для зарядки сможет издавать шум и будет работать с приложением Apple Find My, чтобы вы могли легко найти устройство.
Комментарии и отзывы Apple AirPods Pro 2
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