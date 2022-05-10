Apple AirPods Pro 2 выйдет вместе с iPhone 14 в сентябре

Ожидается, что Apple выпустит свои новые наушники AirPods Pro 2 вместе со своей линейкой смартфонов iPhone 14, это должно произойти где-то в сентябре. Что касается новых AirPods Pro 2, мы также ожидаем увидеть AirPods Mac второго поколения, они также могут быть доступны в некоторых новых цветах. В этом году мы ожидаем увидеть четыре новые модели iPhone 14: iPhone 14 и iPhone 14 Max, а также iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Ходят слухи, что модели iPhone 14 поставляются с вырезом и используют процессор Apple A15 Bionic, а модели iPhone 14 Pro, по слухам будут лишены выреза и оснащены процессором Apple A16 Bionic.
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