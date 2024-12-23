Apple AirPods Pro 3 получат датчик сердечного ритма

Компания Apple, судя по информации от западных инсайдеров, продолжает развивать AirPods в сторону устройства, ориентированного на здоровье человека, добавляя всё больше новых интересных функций. Например, AirPods Pro 2 получили функцию слухового аппарата, так что теперь аксессуар можно приобрести без рецепта как полноценное слуховое устройство и пользоваться им на повседневной основе. А сегодня появились сообщения о том, что AirPods Pro 3, выход которых намечен на следующий год, будут оснащены датчиком сердечного ритма, который можно будет подключать к спортивному оборудованию в тренажёрном зале. При этом Apple не собирается конкурировать с рынком Apple Watch — вместо этого компания хочет предоставить функцию измерения сердечного ритма более широкой аудитории.

Эта возможность станет удобным дополнением, особенно для тех, кто предпочитает не носить Apple Watch в тренажёрном зале, плюс в будущем AirPods могут получить дополнительные функции для фитнеса. Тем не менее, могут возникнуть определённые ограничения при использовании датчика сердечного ритма в AirPods Pro 3, так как внутреннее тестирование компании показало, что результаты датчика в Apple Watch более точные, чем в случае с использованием наушников. Это, вероятно, связано с меньшими размерами AirPods Pro 3 и ограниченным пространством внутри корпуса, из-за чего поставить какой-то мощный датчик для отслеживания частоты сердечного ритма. Но это всё же лучше, чем ничего.