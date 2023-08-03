Apple GPT выйдет не раньше 2025 года

Чат-бот ChatGPT вызывает огромный интерес среди пользователей, и компания OpenAI постоянно работает над улучшением этой языковой модели. В то же время Apple значительно отстаёт от конкурентов в этом вопросе и лишь пытается догнать потенциального конкурента, создавая своё собственное решение. В результате несмотря на то, что компания активно занимается разработкой технологии генеративного искусственного интеллекта, аналитик данного сегмента уверенно заявил, что Apple не планирует анонсировать AI-сервис в следующем году, так что поклонникам придётся ждать как минимум до 2025 года. В своем отчёте о доходах Apple не будет делиться деталями о работе над искусственным интеллектом и усилиях, которые предпринимает компания для разработки потенциального конкурента популярным чат-ботам.

Это связано с тем, что у компании в настоящий момент нет ничего, что можно было бы показать пользователям или инвесторам. При этом стоит отметить, что не первый раз, когда мы слышим о том, что Apple работает над генеративной моделью искусственного интеллекта. Ранее крупные инсайдеры со ссылкой на внутренние источники в компании заявляли, что компания работает над платформой Apple GPT на основе искусственного интеллекта. Это был вполне ожидаемый шаг от производителя, потому что чат-боты на основе искусственного интеллекта пользуются невероятным спросом и вполне логично, что Apple хочет на этом заработать. Вопрос только в качестве конечного продукта.