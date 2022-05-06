Apple, Google и Microsoft работают над новым проектом

Беспарольные входы в систему уже стали реальностью, но иногда они неуклюжи настолько, что пользоваться ими просто невозможно. И три крупнейшие технологические компании считают, что они могут уменьшить проблемы в этом направлении. Apple, Google и Microsoft объединяются, чтобы расширить поддержку стандарта входа без пароля от FIDO Alliance и World Wide Web Consortium. Вы сможете использовать аутентификацию FIDO на телефоне или планшете для входа в приложение или на веб-сайт на ближайшем устройстве, независимо от платформы. Точно так же у вас часто будет автоматический доступ к вашим учетным данным FIDO без необходимости добавлять каждую учетную запись на данном устройстве, даже на совершенно новом оборудовании.

Цель состоит в том, чтобы разрешить сквозной вход без пароля для приложений и веб-сайтов, а не только на определенных этапах авторизации. Вам нужно будет использовать только биометрические сканы (например, ваше лицо или палец) или PIN-код устройства для входа в систему на каждом этапе. Мы надеемся, что эти усилия предотвратят успешные фишинговые атаки, которые обманом заставят вас поделиться паролями с хакерами и мошенниками. Apple, Google и Microsoft планируют сделать расширенные функции без пароля доступными на своих платформах в течение «следующего года». Возможно, вам придется дождаться значительного обновления операционной системы, чтобы увидеть обновление. Однако если такие гиганты решили взяться за дело, то результат точно будет положительным.