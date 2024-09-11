Apple Intelligence не будет работать в ЕС и Китае

Начиная со следующего месяца пользователи совместимых iPhone смогут опробовать полный набор функций Apple Intelligence (правда, пока что только в бета-версии) в рамках обновления iOS 18.1. Однако это не касается жителей ЕС и Китая, где Apple пока не планирует выпускать новые функции ИИ. Никогда. Для начала стоит отметить, что ради использования Apple Intelligence потребуется iOS 18.1, не менее 4 ГБ свободного пространства и настройка языка устройства и Siri на английский язык (в будущем эта функция будет доступна и на других языках, но пока что в рамках бета-теста поддерживается исключительно английский). Однако даже при настройке на поддерживаемый язык функция не будет работать, если ваша страна или регион Apple ID — это страна ЕС и вы физически находитесь в ЕС.

Да, пользователи уже нашли способ обойти этот запрет — нужно изменить регион Apple ID на поддерживаемый, например, США, но это может привести к серьёзным последствиям. Изменение региона требует обнулить баланс в цифровом магазине и отменить все подписки, связанные с компанией Apple. Также потребуется ввести фальшивый адрес в выбранном регионе, что может вызвать проблемы с оплатой различного рода сервисов. И при смене региона вы потеряете доступ ко всем купленным в вашем региональном App Store приложениям и начнёте с чистого листа. В Китае ситуация ещё строже и там обойти данные ограничения, вероятно, не выйдет при всём желании даже в случае смены региона Apple ID. Это огромный удар по репутации компании, потому что это огромные рынки.