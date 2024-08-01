Apple Intelligence существенно улучшает голосовой помощник Siri

Совсем недавно компания Apple официально представила свою собственную версию искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence, который компания планирует внедрить в операционной системе iOS 18. И вчера компания выпустила бета-версию операционной системы iOS 18.1 для разработчиков, в которой производитель по каким-то причинам не реализовал все ИИ-функции,, анонсированные на мероприятии WWDC 2024. Основное внимание разработчики и обычные пользователи, которые тоже решили поставить бета-версию системы, уделили обновлению голосового помощника Siri, который задействует возможности искусственного интеллекта, чтобы лучше помогать пользователям благодаря пониманию контекста в запросах.

Да, помощник Siri получил не только новый дизайн интерфейса, но и обладает более глубокими знаниями и пониманием команд пользователя, чтобы лучше воспринимать различные ситуации и реагировать в соответствии с требованиями владельца гаджета. Но так как ИИ-функции от компании всё ещё находятся в стадии бета-теста, можно ожидать различного рода проблем и сбоев. С другой стороны, когда технология всё же доберётся до официального релиза и пользователи со всего мира начнут активно задействовать функции искусственного интеллекта для выполнения повседневных задач посредством голосового помощника, можно будет говорить о существенном прорыве в данном направлении. Всё же ИИ действительно сильно упрощает жизнь в бытовых вопросах.
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