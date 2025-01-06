Apple Intelligence теперь требует 7 ГБ памяти

С развитием набора функций сервиса Apple Intelligence всегда существовали опасения, что минимальные требования к объёму встроенной памяти также возрастут. И, к сожалению, именно так и произошло — компания официально заявила, что теперь для работы Apple Intelligence необходимо 7 ГБ свободного пространства на каждом устройстве, хотя ранее сообщалось, что пользователям придётся выделить всего 4 ГБ. Соответственно, если вы хотите воспользоваться возможностями генеративного ИИ, возможно, стоит обдумать выбор устройства с большим объёмом встроенной памяти. При этом стоит напомнить, что изначально функции Apple Intelligence должны были представить вместе с iOS 18, но их запуск был перенесён на версию iOS 18.1.

Тогда Apple установила минимальные требования для использования Apple Intelligence на уровне 4 ГБ свободной памяти. Теперь для работы Apple Intelligence требуется почти в два раза больше свободного места, чем раньше. Причина повышения требований проста — Apple стремится поддерживать строгие меры конфиденциальности для своих пользователей. Это значит, что для запуска ИИ-моделей непосредственно на устройстве требуется больше свободного пространства для загрузки локальной большой языковой модели. И в будущем объём требуемого свободного пространства, вероятно, будет только увеличиваться, потому что большие языковые модели постепенно становятся больше. Но от этого никуда не уйти — ИИ сейчас буквально в каждом смартфоне.
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