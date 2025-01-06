Apple Intelligence теперь требует 7 ГБ памяти

Тогда Apple установила минимальные требования для использования Apple Intelligence на уровне 4 ГБ свободной памяти. Теперь для работы Apple Intelligence требуется почти в два раза больше свободного места, чем раньше. Причина повышения требований проста — Apple стремится поддерживать строгие меры конфиденциальности для своих пользователей. Это значит, что для запуска ИИ-моделей непосредственно на устройстве требуется больше свободного пространства для загрузки локальной большой языковой модели. И в будущем объём требуемого свободного пространства, вероятно, будет только увеличиваться, потому что большие языковые модели постепенно становятся больше. Но от этого никуда не уйти — ИИ сейчас буквально в каждом смартфоне.