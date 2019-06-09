Apple Pro Display XDR: 32-дюймовый монитор с разрешением 6K и ценником от $5000

Компания Apple показала на WWDC 2019 ещё одну «железку» — монитор Pro Display XDR.

Новинка получила такой же внешний вид, как у нового ПК: корпус из нержавеющей стали и алюминиевая пластина на задней части в виде тёрки. Монитор оснастили 32-дюймовым Retina-дисплеем с тонкими рамками, разрешением 6K (6016×3284p) и поддержкой True Tone, HDR (фирменное название XDR), а также цветового охвата P3.

Заявленная яркость дисплея равна 1000 нит, а пиковая — 1500 нит. Его контрастность составляет 1000000:1. Кроме этого, новинка может похвастаться микропроцессором TCON, который регулирует зоны подсветки. Из портов, в мониторе есть три USB-C и один Thunderbolt 3.

Apple Pro Display XDR, судя по всему, поступит в продажу осенью. За минимальную версию монитора попросят $5000, а за топовую — $6000. Также к новинке можно будет докупать отдельно подставку Pro Stand, которая добавит к стоимости устройства ещё $1000.