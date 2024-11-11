Apple Теперь продаёт запчасти для iPhone 16

Судя по информации от западных инсайдеров, компания Apple начала продажу запасных деталей для смартфонов iPhone 16 и iPhone 16 Pro в своём собственном магазине — эти детали продаются для самостоятельного ремонта смартфонов пользователем в домашних условиях. В новом разделе на официальном сайте можно найти замену компонентам смартфона, которые чаще всего выходят из строя — там есть камеры, дисплеи и тыльные стёкла. Кроме того, производитель также опубликовал руководства о том, как эти компоненты системы можно заменить, что тоже, конечно, очень полезно для пользователя. В результате замена камеры смартфона обойдётся в 169 долларов для моделей iPhone 16 и iPhone 16 Plus и 249 долларов для iPhone 16 Pro и iPhone Pro Max. Новые дисплеи стоят от 279 до 379 долларов в зависимости от модели, а батареи обойдутся от 99 до 119 долларов.

Если у вас нет необходимых инструментов, можно арендовать один из специализированных ремонтных наборов Apple за 49 долларов, хотя на самом деле его можно купить за ту же сумму в интернете. И специалисты отмечают, что на самом деле ремонт iPhone своими руками стал менее рискованным благодаря постепенному переходу Apple к повышенной ремонтопригодности новых устройств. Это также дешевле, чем обращаться в сервисный центр, особенно если удаётся приобрести бывшие в употреблении детали или новые через сайт компании. Впрочем, это всё ещё трудный процесс, который требует внимания и полной концентрации на данном процессе работы.
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