Apple Watch Ultra 3 получат 5G и спутниковую связь

Текущие модели Apple Watch оснащаются лишь 4G-модемами, что ограничивает их возможности по сравнению с другими устройствами Apple, где используются 5G-чипы. Однако ситуация может измениться с выходом Apple Watch Ultra 3 — по последним слухам, в новой модели может появиться модем от MediaTek, который обеспечит поддержку 5G, а также возможность спутниковой связи, как у некоторых iPhone. За последние годы MediaTek смогла кардинально изменить свою репутацию — компания, которая раньше ассоциировалась в основном с бюджетными решениями, теперь конкурирует с Qualcomm на равных в премиальном сегменте. Недавние процессоры Dimensity и предстоящий Dimensity 9500 стали тому подтверждением. Именно это, по мнению аналитика Рэя Вана, помогло MediaTek получить контракт на поставку 5G-модемов для Apple Watch Ultra 3.

Важно отметить, что поддержка 5G и спутниковой связи, скорее всего, будет доступна только в Apple Watch Ultra 3. Остальные модели умных часов по-прежнему ограничатся 4G. Для Apple сотрудничество с MediaTek означает снижение зависимости от Qualcomm и Intel, а также выгодные условия поставок — MediaTek традиционно делает ставку на объём продаж, а не на высокую маржу с каждой единицы. Любопытная деталь заключается в том, что ещё несколько лет назад MediaTek демонстрировала мобильное устройство с поддержкой спутниковой связи, и, похоже, именно тогда начались переговоры с Apple. Видимо, пришло время эту технологию задействовать.