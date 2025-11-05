Представлены металлические часы Casio G-Shock GMW-BZ5000

Компания Casio пополнила ассортимент часов серией G-Shock GMW-BZ5000, в которую вошли модели в серебристой, золотистой и черной расцветках. Новинки характеризуются корпусом из нержавеющей стали, винтовой задней крышкой, объединенными сверху и снизу безелем и центральной частью корпуса, LCD-экраном MIP с широкими углами обзора, четырьмя режимами отображения времени, шрифтами STANDARD и CLASSIC, адаптером Bluetooth для сопряжения со смартфоном через фирменное приложение Watches, мировым временем (300 городов), автоматической радиосинхронизацией времени Multiband 6, поддержкой зарядки от солнечного света Tough Solar, автономностью до 6 месяцев в обычном режиме, водонепроницаемостью до 200 метров, габаритами 49,3:43,6:13 мм и массой 172 грамма, минеральным стеклом, металлическим браслетом с тройной застёжкой и LED-подсветкой. Цена часов на дебютном японском рынке составляет эквивалент 665 долларов.