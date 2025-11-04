Часы Casio G-Shock GMA-S140-2A2 оценили в 110 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент ударопрочных часов моделями G-Shock GMA-S140-2A2 и GMA-S140-7A, которые отличаются темно-синей и белой расцветками. Новинки характеризуются безелем и ремешком из биополимера, корпусом с габаритами 49,0:45,9:15,8 мм и массой 56 граммов, защитой магнитных полей, водонепроницаемостью до 200 метров, защитным минеральным стеклом, батарейкой CR1220 со сроком службы два года, поддержкой мирового времени (29 часовых поясов), секундомером с точностью до 1/1000 секунды, таймером обратного отсчёта, пятью будильниками, полностью автоматическим календарем и светодиодной подсветкой с янтарным свечением. Часы появятся в продаже на дебютном японском рынке в конце месяца по эквивалентной цене в 110 долларов.

