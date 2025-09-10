Apple Watch Ultra 3 получили титановый корпус

Компания Apple объявила о выпуске топовых умных часов Apple Watch Ultra 3, одной из особенностей которых стала поддержка спутниковой связи для отправки сообщения в экстренные службы. По словам производителя, обновлённый радиомодуль и усиленная антенна работают со спутниками на высоте до 1380 км.

Новинка также характеризуется модемом 5G, самым крупным в серии OLED-экраном c технологией LTPO3 и кадровой частотой от 1 Гц, автономностью до 42 часов активной работы, поддержкой быстрой зарядки, уведомлениями о признаках хронической гипертонии, функциями отслеживания качества сна, пульса, температуры запястья, уровня кислорода в крови и частоты дыхания для выявления приступов апноэ во сне, новым голосовым помощником Workout Buddy и титановым корпусом. Часы станут доступны для покупки 19 сентября по цене от 800 долларов.