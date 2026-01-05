Часы Pebble Round 2 оценили в 200 долларов

Компания Pebble пополнила ассортимент умных часов моделью Round 2, главной особенностью которых является 1.3-дюймовый круглый цветной E-paper экран с плотностью пикселей 283 ppi. Новинка характеризуется функциями отслеживания состояния здоровья и активности, временем автономной работы до 14 дней, стальным корпусом толщиной 8,1 мм, поддержкой сенсорного ввода или управлением через боковые кнопки, двумя микрофонами, поддержкой голосового ввода (пока только на Android), акселерометром, магнитометром, подсветкой, открытой операционной системой Pebble OS и поддержкой приложений с ИИ-помощниками. Цена часов составляет 200 долларов. Старт первых продаж намечен на май этого года.

Часы HONOR Watch X5 готовы к выходу …
Компания HONOR объявила, что уже 24 ноября в Китае будут представлены беспроводные часы Watch X5. На той …
Xiaomi выпустила умные часы Watch 5…
Компания Xiaomi официально представила новые смарт-часы Watch 5, которые получили круглый AMOLED-дисплей,…
SUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GP…
В течение этого года мы проводили детальное тестирование GPS - часы …
Обзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLED…
Умные часы realme Watch 5 оснащены контрастным AMOLED-экраном с диагональю 1.97 дюймов, аккумулятором 460…
Представлены умные часы Garmin D2 Air X1…
Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью D2 Air X15, которая может похвастаться корпусом…
Casio представила новое кольцо-часы G-Shock Nano DWN-5600…
После того, как в декабре прошлого года Casio представила в США своё необычное цифровое кольцо-часы, комп…
Представлены часы Lenovo Watch GT Pro…
Компания Lenovo пополнила ассортимент умных часов моделью Lenovo Watch GT Pro, которая обойдется на дебют…
Часы Garmin D2 Mach 2 оценили в 1500 долларов…
Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью D2 Mach 2, которая предназначена для авиаторов.…
Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2
Обзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографиейОбзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографией
Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10
Умные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2RУмные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2R
Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor