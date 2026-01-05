Часы Pebble Round 2 оценили в 200 долларов

Компания Pebble пополнила ассортимент умных часов моделью Round 2, главной особенностью которых является 1.3-дюймовый круглый цветной E-paper экран с плотностью пикселей 283 ppi. Новинка характеризуется функциями отслеживания состояния здоровья и активности, временем автономной работы до 14 дней, стальным корпусом толщиной 8,1 мм, поддержкой сенсорного ввода или управлением через боковые кнопки, двумя микрофонами, поддержкой голосового ввода (пока только на Android), акселерометром, магнитометром, подсветкой, открытой операционной системой Pebble OS и поддержкой приложений с ИИ-помощниками. Цена часов составляет 200 долларов. Старт первых продаж намечен на май этого года.