Apple Watch: функциональность и возможности умных часов

Часы Apple Watch представляют собой многофункциональное устройство, интегрируемое в повседневную жизнь пользователей. Оно сочетает в себе элементы гаджета для здоровья и аксессуар для связи.

Часы, следящие за здоровьем и помогающие поддерживать хорошую форму

Умные часы Apple Watch делают жизнь пользователей комфортнее. Это удобный гаджет, избавляющий от необходимости постоянно доставать смартфон, когда приходит уведомление. Надо взглянуть на запястье, чтобы посмотреть сообщение. Это лишь одна опция среди обширного функционала.

Здоровье и активность

Важное направление умных часов – это отслеживание показателей здоровья:

физическая активность – подсчет шагов, расхода калорий и времени, проведенного стоя;

сон – анализ фаз и продолжительности отдыха сна;

тренировки: специализированные режимы для бега, плавания, йоги и других видов активности.

Часы Apple Watch оснащаются модулем GPS, что позволяет с точностью измерять дистанцию и скорость в ходе тренировок на открытом воздухе. Смартфон для этого даже не нужен.

В плане фитнеса и здоровья – это очень полезный гаджет, объединяющий опции часов и трекера активности.

В специализированном магазине apple watch купить можно по хорошей цене, выбирая устройство с необходимым набором опций и нужным объемом оперативной памяти (16, 32, 64 Гб и др.). Умные часы станут незаменимым помощником в вопросах тренировки и активности, они будут следить за физическим состоянием пользователя, ненавязчиво напоминать о необходимости разминки и т.д.

Многие модели оснащаются водонепроницаемым корпусом. Он отлично защищает гаджет от попадания влаги, так что можно пользоваться им во время отдыха на воде.

Функции умных часов, от прослушивания музыки до ответа на звонки

Apple Watch позиционируются как универсальный спутник для повседневных задач. Их функционал ориентирован на удобство, экономию времени и контроль за ключевыми показателями организма.

Умные часы взаимодействуют между устройствами пользователя. С их помощью можно:

отвечать на звонки;

смотреть уведомления;

выбирать треки и т.д.

Гаджет поддерживает все устройства Apple – iPhone, iPad и ноутбуки Mac.

Общение по голосовой связи

Очень удобная опция. В устройство встроены микрофон и динамик, так что разговаривать можно непосредственно с часов. Очень полезно для автомобилистов и не только. Связь хорошая, динамик выдает качественный звук.

Микрофон тоже достойный, так что держать гаджет прямо у лица необязательно.

Приложения

Доступен большой выбор программ для разных задач. Дополнительный софт расширяет возможности девайса, к примеру, можно отслеживать почтовые сообщения, контролировать активность и т.д.

Вместо заключения

Выбор в пользу той или иной модели зависит от конкретных потребностей: для базового использования часто достаточно SE, в то время как для углубленного мониторинга здоровья или профессионального спорта могут потребоваться более технологичные версии с расширенным функционалом.