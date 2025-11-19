Часы HONOR Watch X5 готовы к выходу

Компания HONOR объявила, что уже 24 ноября в Китае будут представлены беспроводные часы Watch X5. На той же презентации покажут смартфоны серии HONOR 500. Пока производитель подтвердил наличие в HONOR Watch X5 1,97-дюймового экрана с кадровой частотой 60 Гц и рамками толщиной 1,8 мм, благодаря чему дисплей будет занимать 82% площади передней панели.

Напомним, что месяц назад были выпущены часы HONOR Watch 5 Pro, которые имеют в своем оснащении 1,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466:466 пикселей и пиковой яркостью 3000 нит, корпус из нержавеющей стали (в Bluetooth-версии) или нанокристаллической керамики и стали (вариант eSIM), защиту от воды и пыли в по стандартам IP68, IP69K и 5ATM, датчики Lingtong для измерения частоты сердечных сокращений, артериального давления и уровня кислорода в крови, а также двухдиапазонное позиционирование L1+L5.