Qualcomm анонсировала чип Snapdragon Sound Elite Gen 2

В плане звука платформа поддерживает aptX Lossless для беспроводной передачи аудио без потерь и XPAN, которая позволяет выйти за пределы стандартных ограничений радиуса действия Bluetooth. Также предусмотрены адаптивное активное шумоподавление 5-го поколения, технологии Qualcomm cVc для подавления эха и шума и поддержка нескольких микрофонов. Всё это должно обеспечить более эффективное шумоподавление и более чёткую передачу голоса, что пригодится как во время звонков, так и при общении с ИИ-ассистентами в шумных местах. А встроенный энергоэффективный Wi-Fi 6E позволяет совместимым устройствам напрямую подключаться к ИИ-ассистентам. Благодаря этому следующее поколение премиальных наушников сможет работать более независимо от смартфона.