Qualcomm анонсировала чип Snapdragon Sound Elite Gen 2

На проходящем в этом году на Гавайях саммите Snapdragon Summit компания Qualcomm представила новую платформу, которая призвана превратить обычные наушники в более умные и самостоятельные устройства. Идея заключается в том, что следующее поколение носимой аудиотехники должно не просто воспроизводить музыку, но и понимать происходящее вокруг пользователя, а также помогать ему без постоянной зависимости от смартфона. Чип Snapdragon Sound Elite Gen 2 стала первой премиальной аудиоплатформой Qualcomm, разработанной с учётом персонального ИИ. Она объединяет обработку звука высокого качества, технологии работы с голосом, вычисления ИИ непосредственно на устройстве и современные возможности подключения к источникам сигнала.

В плане звука платформа поддерживает aptX Lossless для беспроводной передачи аудио без потерь и XPAN, которая позволяет выйти за пределы стандартных ограничений радиуса действия Bluetooth. Также предусмотрены адаптивное активное шумоподавление 5-го поколения, технологии Qualcomm cVc для подавления эха и шума и поддержка нескольких микрофонов. Всё это должно обеспечить более эффективное шумоподавление и более чёткую передачу голоса, что пригодится как во время звонков, так и при общении с ИИ-ассистентами в шумных местах. А встроенный энергоэффективный Wi-Fi 6E позволяет совместимым устройствам напрямую подключаться к ИИ-ассистентам. Благодаря этому следующее поколение премиальных наушников сможет работать более независимо от смартфона.