Apple анонсировала новые зеленые версии линейки iPhone 13

Во время мероприятия Apple представила новые цвета для своих смартфонов iPhone 13 и 13 Pro. Первый получает зеленый цвет, а модели Pro теперь имеют опцию Alpine Green.

Новая премиальная отделка Alpine Green для 13 Pro и 13 Pro Max достигается за счет нескольких слоев металлической керамики нанометрового размера на его поверхности. Он дополняет уже существующие варианты Graphite, Gold, Silver и Sierra Blue.

iPhone 13 и 13 mini теперь имеют в общей сложности шесть цветовых вариантов: новый зеленый сочетается с существующими звездным светом, полуночным, синим, розовым и красным.

Новые зеленые цвета доступны для предварительного заказа с 11 марта, а поставки будут осуществляться после 18 марта.