Apple больше не будет поставлять iPhone с наушниками во Францию

Спор между Apple и французским правительством, касающийся поставок iPhone в страну, принял еще один оборот. Еще в сентябре 2021 года Apple согласилась включать наушники в комплект поставки iPhone для страны из-за несоблюдения конкретного французского закона.

В законе указано, что все телефоны, продаваемые во Франции, должны иметь аксессуар, который может ограничить воздействие радиоэлектрического излучения на голову пользователя при использовании телефона. Apple уже включила наушники в комплект поставки iPhone 12 в 2020 году. Компании пришлось решить эту проблему, упаковав модели iPhone 12 для Франции в отдельную коробку, в которую были включены наушники. Однако изменение в действующем законе теперь прямо гласит, что производители смартфонов больше не обязаны предоставлять наушники и комплекты громкой связи во Франции. Apple начнет продавать свои iPhone во Франции без наушников с 24 января. В комплекте с iPhone в качестве аксессуара будет только кабель Lightning-USB-C. Очевидно, что французское правительство неправильно истолковало риск радиационного облучения при использовании смартфонов, что привело к резкому скачку цен на продукцию Apple.