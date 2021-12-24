Apple будет полагаться на Samsung и LG при выпуске перфорированных дисплеев для iPhone 14 Pro и Pro Max

Согласно отчету, южнокорейский технологический гигант Samsung, который является основным поставщиком OLED-панелей для Apple, будет поставлять все перфорированные панели для 6,1-дюймового iPhone 14‌ Pro, разделяя заказы с LG на 6,7-дюймовый iPhone 14‌ Pro Max. Тем не менее, базовая модель iPhone 14, как ожидается, по-прежнему будет иметь дисплей с вырезом, как и вариант Mini.

Отчет приносит хорошие новости для компании LG, которая ранее не могла получить заказы на дисплеи серии iPhone 13 от Apple. Кроме того, этот шаг также приносит пользу Apple, поскольку он уменьшил их зависимость от Samsung в отношении дисплеев их флагманских смартфонов.

Теперь единственный вопрос, который остается, - как функция Face-ID будет работать с перфорированной фронтальной камерой. Как известно, Apple использует мультисенсорную настройку для активации функции разблокировки Face-ID. Эти датчики, а именно Flood Illuminator, Dot-проектор и ИК-камера, аккуратно спрятаны Apple в выемке на всех своих устройствах, начиная с iPhone X. Аналитики Apple и отраслевые инсайдеры предположили, что в грядущих устройствах может использоваться установка под дисплеем для размещения этих датчиков.