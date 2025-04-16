Apple будет продавать складной iPhone за 2300 долларов

Ожидается, что Apple представит складной iPhone в следующем году, и к тому моменту ситуация может измениться в ту или иную сторону. Поставщиком экранов, по слухам, выступает Samsung — речь идёт о 5,5-дюймовом внешнем дисплее и 7,8-дюймовом гибком основном экране. Также ходят слухи о применении уникального шарнира из жидкого металла, который должен быть прочнее титана. Толщина устройства, по предварительным данным, составит 4,5–4,8 мм в разложенном виде и 9–9,5 мм в сложенном. Если все эти характеристики подтвердятся, iPhone Fold станет одним из самых дорогих и технически продвинутых складных смартфонов на рынке, что вполне в духе Apple. Другое дело, что из-за новых налогов стоимость гаджета может взлететь до небес, а в этом случае новинка будет мало кому интересна даже за пределами США.