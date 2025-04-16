Apple будет продавать складной iPhone за 2300 долларов

По свежей информации от инсайдера издания Instant Digital, новый складной смартфон от компании Apple может стоить от 2100 до 2300 долларов. Источник утверждает, что эта оценка стоимости основана на стандартной марже прибыли Apple, что логично, учитывая подход компании к ценообразованию. Если слухи подтвердятся, iPhone Fold окажется заметно дороже своих прямых конкурентов — Samsung Galaxy Z Fold6, который, по предварительным данным, будет стоить около 1900 долларов, и Google Pixel 9 Pro Fold, который будут продавать примерно за 1800 долларов. Более того, новинка Apple будет почти в два раза дороже текущего флагмана iPhone 16 Pro Max, стартующего с 1199 долларов.

Ожидается, что Apple представит складной iPhone в следующем году, и к тому моменту ситуация может измениться в ту или иную сторону. Поставщиком экранов, по слухам, выступает Samsung — речь идёт о 5,5-дюймовом внешнем дисплее и 7,8-дюймовом гибком основном экране. Также ходят слухи о применении уникального шарнира из жидкого металла, который должен быть прочнее титана. Толщина устройства, по предварительным данным, составит 4,5–4,8 мм в разложенном виде и 9–9,5 мм в сложенном. Если все эти характеристики подтвердятся, iPhone Fold станет одним из самых дорогих и технически продвинутых складных смартфонов на рынке, что вполне в духе Apple. Другое дело, что из-за новых налогов стоимость гаджета может взлететь до небес, а в этом случае новинка будет мало кому интересна даже за пределами США.