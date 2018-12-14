Apple будет создавать собственные модемы для iPhone.

Отношения Apple и Qualcomm в последнее время были непростыми. Они были вовлечены в патентный спор больше года без разрешения конфликта. В связи с этим, Apple может заняться разработкой собственных сотовых модемов и уменьшить свою зависимость от Qualcomm и Intel.

Компания опубликовала несколько новых вакансий на должность инженера для создания PHY-чипов, которые применяются в сетевом оборудовании. В описании упоминалось следующее:“В этой роли вы будете ключевым членом команды беспроводной архитектуры, работающей над аспектами архитектуры модемных систем для L1/физического уровня.” Если это правда, пройдет еще несколько лет, прежде чем собственные модемы Apple смогут быть развернуты в реальном мире. Тем не менее, этот шаг имеет смысл, так как iPhone является крупнейшим источником дохода Apple, и инвестиции в него гарантируют, что он сможет обеспечить наилучшее взаимодействие с пользователем, а внутренние модемы могут окупиться только в долгосрочной перспективе.