Официально: iQOO Z11i готов к выходу

Компания iQOO объявила, что официальная презентация смартфона iQOO Z11i состоится в Китае 3 июля. Производитель подтвердил наличие светло-голубой, песчано-золотистой и тёмно-серой расцветок корпуса. Также отметим сдвоенную основную камеру и плоские боковые рамки.

Напомним, что в мае был выпущен смартфон iQOO Z11, который получил аккумулятор ёмкостью 9020 мАч, 6,83-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, 4-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 8500, систему жидкостного охлаждения, двойную основную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, поддержку проводной зарядки мощностью 90 Вт и защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.