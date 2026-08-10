В Google Play появился первый сторонний магазин

Сторонние магазины приложений всегда были доступны на Android, так как операционная система в этом отношении остаётся более открытой платформой, чем iOS. Однако раньше установить их можно было только в том случае, если магазин был предустановлен на устройстве, как Amazon Appstore на планшетах Fire или Galaxy Store на смартфонах Samsung, либо через самостоятельную загрузку и установку APK. Теперь же альтернативные магазины появились непосредственно в Google Play, благодаря чему пользователям стало значительно проще находить их и получать к ним доступ. Это изменение стало прямым следствием судебного противостояния Google с Epic Games. В 2024 году суд постановил, что Google Play должен предоставить сторонним магазинам возможность работать на платформе.

Google обжаловала решение, из-за чего его реализация была отложена. После проигрыша апелляции компания заключила с Epic Games соглашение о создании нового глобального решения проблемы — и теперь первый магазин запустили в Google Play, но пока что он доступен только в США. Сам Aptoide пока остаётся относительно малоизвестным сервисом, но, вероятно, станет лишь первым из множества альтернативных магазинов, которые появятся в Google Play. Вполне возможно, что следующим станет Epic Games Store. Amazon, Samsung и другие производители смартфонов также могут воспользоваться новой возможностью, чтобы напрямую продвигать собственные магазины среди потенциальных пользователей.
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