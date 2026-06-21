Huawei Nova 17 получит батарею от 7000 мАч

Известный информатор SmartPikachu поделился первыми подробностями о смартфоне Huawei Nova 17, выход которого ожидается только в следующем году. Утверждается, что аппарат получит широкий дисплей, тройную основную камеру с перископическим модулем и батарею ёмкостью минимум 7000 мАч.

Напомним, что представленный только три недели назад HUAWEI nova 16 оснащается фирменным 7-нанометровым процессором Kirin 9010S с тактовой частотой до 2,5 ГГц, 6,68-дюймовым экраном с кадровой частотой 120 Гц, частотой регулировки яркости ШИМ- 2160 Гц и пиковой яркостью 5500 нит, тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 50 Мп (перископический телеобъектив), селфи-камерой разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки, поддержкой спутниковых сообщений BeiDou и предустановленной фирменной ОС HarmonyOS 6.1.
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