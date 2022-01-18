Apple будет взимать плату в App Store даже со сторонних платёжных систем

Суд Epic Games против Apple был одной из безумных технологических историй 2021 года. Сначала Epic Games троллила Apple, разместив сторонний способ оплаты в Fortnite для iOS, полностью обойдя комиссию Apple. Apple быстро отреагировала, удалив Fortnite за грубое нарушение правил и рекомендаций App Store. Epic Games ответила готовым судебным иском — в нём утверждалось, что Apple монополизировала и душила рынок, и настаивали на том, чтобы iOS была открыта для сторонних магазинов приложений и платежных решений. В конечном итоге, однако, суд постановил, что Apple не занимается антимонопольным поведением, но несколько жестко придерживается ограничений, направленных против управления. Итак, суд постановил, что нет, Apple не обязана разрешать другие магазины приложений на своей платформе.

Тем не менее, Купертино должен позволить разработчикам приложений размещать ссылку для внешних платежей в своих приложениях, предоставляя клиентам выбор между покупкой в ​​App Store и сторонним платежом. Еще в декабре Apple попросила «приостановить» или «отложить» решение, дав себе больше времени для внесения необходимых изменений в App Store. А теперь появилась информация, что Apple всё равно будет получать деньги с оплаты даже через сторонние системы платежей — это, видимо, некая хитрость, которая не позволит компании терять прибыль. Пока что новость скорее неофициальная и поступает от инсайдеров, но если это так, то все суды были бесполезными.
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