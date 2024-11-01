Apple частично купила оператора спутниковой связи

Сегодня появилась информация о том, что компания Apple приобретает 20% акций своего партнёра по спутниковой связи — компании GlobalStar. Стоимость данной доли в компании составляет 400 миллионов долларов и данное решение производитель принял в рамках расширения соглашения о партнёрстве между компаниями. GlobalStar также получит предоплату в размере 1,1 миллиарда долларов от Apple, которая будет использована для улучшения спутниковой инфраструктуры, которую в будущем будут использовать устройства гиганта из Купертино. Стоит отметить, что на текущий момент компания Apple использует спутники GlobalStar для отправки экстренных текстовых сообщений, реакций в iMessage и других функций в районах, где отсутствует мобильная связь.

Apple запустила функцию Emergency SOS на iPhone 14 ещё в 2022 году и расширила её в iOS 18, позволив пользователям, находящимся вне зоны действия сети, отправлять и получать текстовые сообщения, эмодзи и не только через iMessage и SMS в отдалённых местах на планете. В будущем Apple планирует взимать плату за спутниковую связь, но пока что компания этого не делает, дабы не спугнуть аудиторию. Соответственно, начиная с iPhone 14 компания предлагала бесплатный доступ к спутниковым функциям на два года с момента покупки смартфона и в прошлом году владельцам iPhone 14 был предоставлен дополнительный год бесплатного обслуживания, что продлило период бесплатного использования спутниковой связи вплоть до ноября 2025 года.
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