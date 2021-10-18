Apple добавляет MagSafe 3 в новый MacBook Pro

Помимо чипов M1 Pro и M1 Max, новые 14-дюймовые и 16-дюймовые компьютеры отказались от ненавистной сенсорной панели в пользу физических клавиш и вернули дополнительные порты (HDMI, SDXC), которые нравятся опытным пользователям. Менее знакомым дополнением является новая выемка на 120 герцовых дисплеях Mini со светодиодной подсветкой.
Согласно Apple, новые MacBook Pro по-прежнему могут заряжаться через USB-C Thunderbolt, но обновленная вилка MagSafe 3 обеспечивает большую мощность, чем раньше. Не предоставляя подробных спецификаций, Apple заявляет, что с быстрой зарядкой MacBook Pro может заряжаться до 50 процентов всего за 30 минут.