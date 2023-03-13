Apple готовит AirPods с функцией слухового аппарата

В конце прошлого года сразу несколько крупных производителей наушников заявили о том, что они выпускают в продажу свои новые беспроводные наушники, которые за счёт костной проводимости могут выступать ещё и в качестве слухового аппарата для многих пользователей по всему миру. Тогда компании-производители сообщили, что в будущем подобных устройств будет гораздо больше, потому что аудитория огромна, а создать такие наушники не составит большого труда. Соответственно, вчера инсайдеры сообщили, что новое поколение AirPods, которое должны представить уже в сентябре текущего года, тоже будет поддерживать функцию слухового аппарата — это будет настоящий прорыв на рынке, потому что людей с дефектами слуха огромное множество.

Никаких прорывных технологий при этом производителю создавать не пришлось, потому что на деле костная проводимость для передачи звука использовалась уже очень давно. Теперь просто технологию доработают для захвата звуков окружающего мира, чтобы владелец мог слышать речь людей, музыку и многое другое — это очень важно для тех, кто не хочет или не может пользоваться слуховым аппаратом. Дело в том, что такого рода аппарат может продаваться за несколько тысяч долларов, тогда как наушники беспроводного типа стоят несколько сотен долларов. Остаётся лишь надеяться, что производитель не передумает и не перенесёт релиз наушников нового формата на следующий год, как это было с беспроводной зарядкой, например, три года назад.