Apple готовит для iPhone 14 порт нового поколения

Сегодня известный инсайдер заявил, что серия смартфонов компании Apple под названием iPhone 14, которую должны официально показать в сентябре 2022 года, будет включать сразу четыре модели — базовый 6,1-дюймовый iPhone 14, 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro, 6,7-дюймовый iPhone 14 Max и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max. И если верить информации данного источника, данные смартфоны, спустя столько лет просьб и ожиданий, всё же получат порт USB Type-C вместо стандартного разъёма подключения компании Apple. Конечно, Apple предлагает порт Lightning, который предлагает скорость USB 2.0, с 2021 года, но, видимо, компания из Купертино собирается наконец предложить потенциальным покупателям куда больше возможностей и повышенную скорость передачи информации. Как известно, фотографии в формате ProRes, доступный на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max, занимают много места, так что было бы неплохо быстро перекидывать их со смартфона на компьютер.

Когда профессиональные фотографы подключают iPhone 13 Pro / Pro Max к ПК для экспорта видео или фото в формате ProRes, передача этих файлов занимает много времени из-за скорости передачи данных по протоколу USB 2.0. Например, неотредактированный файл 4K объемом 720 ГБ, вероятно, отнимет около 3 часов 45 минут для передачи с iPhone 13 Pro / Pro Max на ПК. Если тот же файл экспортируется с помощью USB Type-C, доступного на iPad Pro 2021, для передачи данных требуется всего около 3 минут. Согласитесь, неплохое такое ускорение.
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