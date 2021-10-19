Apple готовит к релизу Beats Fit Pro

На мероприятии «Unleashed», наряду с новыми 14-дюймовыми и 16-дюймовыми моделями MacBook Pro на базе новых чипов M1 Pro и M1 Max, Apple также анонсировала свое третье поколение беспроводных наушников AirPods. Теперь технологический гигант из Купертино готовится выпустить на рынок новые наушники TWS, получившие название Beats Fit Pro. В отчете инсайдеров утверждается, что грядущие беспроводные наушники будут похожи на Beats Studio Buds, выпущенные ранее в этом году. Также утверждается, что они поддерживают некоторые расширенные функции, такие как активное шумоподавление. Кроме того, также считается, что наушники будут оснащены чипом Apple H1 с поддержкой таких функций, как быстрое сопряжение с устройствами Apple и Hey Siri. Мало того, грядущие наушники также будут предлагать быстрое сопряжение, уровень заряда батареи на экране устройства и настраиваемые элементы управления на Android через приложение Beats.

Говорят, что Beats Fit Pro оснащены Bluetooth класса 1 и встроенным акселерометром, который поможет продукту определять и уменьшать внешний шум при использовании микрофонов. Что касается аккумуляторного отсека, утверждается, что наушники будут предлагать до шести часов автономной работы с активным шумоподавлением или режимом прозрачности или семь часов с адаптивным эквалайзером. Однако время автономной работы можно увеличить до 27-30 часов с помощью зарядного футляра. Ожидается, что Beats Fit Pro будет доступен в четырех разных цветовых вариантах, а сам продукт будет запущен 1 ноября.
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