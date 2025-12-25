iPhone Air 2 могут выпустить уже в 2027 году

В последние дни сразу несколько источников cобщили, что преемник iPhone Air, логично названный iPhone Air 2, с высокой вероятностью выйдет весной 2027 года одновременно с базовыми моделями iPhone 18 и iPhone 18e. Однако теперь инсайдер с платформы Weibo утверждает, что ему якобы удалось «подтвердить» осенний релиз iPhone Air 2, который может состояться либо в 2026, либо в 2027 году, что лишь усиливает общую путаницу вокруг сроков выхода устройства. По его словам, согласно имеющейся у него информации, следующая версия iPhone Air точно будет представлена в рамках осенней презентации. Также он заявил, что iPhone 17e уже находится в стадии массового производства и будет показан на весеннем мероприятии.

При этом источник не уточнил, идёт ли речь об осени 2026 или 2027 года. Тем не менее, с учётом многочисленных сообщений о переносе релиза iPhone Air 2, что, предположительно, связано с попытками оснастить ультратонкий смартфон двойной камерой, вероятнее всего с ультраширокоугольным модулем, а также с необходимостью более эффективно управлять ограниченными поставками процессора A20, вероятность выхода устройства осенью 2027 года выглядит заметно выше, чем осенью 2026 года. С другой стороны, решение производителя работать над новинкой из этой линейки выглядит довольно странным на фоне очень низких продаж первой модели. Пользователи явно дали понять, что такой гаджет их не шибко интересует, а значит, гарантии того, что iPhone Air 2 будет продаваться лучше, нет.