iPhone Air 2 могут выпустить уже в 2027 году

В последние дни сразу несколько источников cобщили, что преемник iPhone Air, логично названный iPhone Air 2, с высокой вероятностью выйдет весной 2027 года одновременно с базовыми моделями iPhone 18 и iPhone 18e. Однако теперь инсайдер с платформы Weibo утверждает, что ему якобы удалось «подтвердить» осенний релиз iPhone Air 2, который может состояться либо в 2026, либо в 2027 году, что лишь усиливает общую путаницу вокруг сроков выхода устройства. По его словам, согласно имеющейся у него информации, следующая версия iPhone Air точно будет представлена в рамках осенней презентации. Также он заявил, что iPhone 17e уже находится в стадии массового производства и будет показан на весеннем мероприятии.

При этом источник не уточнил, идёт ли речь об осени 2026 или 2027 года. Тем не менее, с учётом многочисленных сообщений о переносе релиза iPhone Air 2, что, предположительно, связано с попытками оснастить ультратонкий смартфон двойной камерой, вероятнее всего с ультраширокоугольным модулем, а также с необходимостью более эффективно управлять ограниченными поставками процессора A20, вероятность выхода устройства осенью 2027 года выглядит заметно выше, чем осенью 2026 года. С другой стороны, решение производителя работать над новинкой из этой линейки выглядит довольно странным на фоне очень низких продаж первой модели. Пользователи явно дали понять, что такой гаджет их не шибко интересует, а значит, гарантии того, что iPhone Air 2 будет продаваться лучше, нет.
Появились характеристики камеры Honor Win…
Линейка смартфонов Honor Win должна дебютировать в Китае 26 декабря и станет, если информация инсайдеров …
Субфлагманский смартфон OnePlus Ace 6 оценили в 365 долларов…
Компания OnePlus объявила о выпуске субфлагманского смартфона OnePlus Ace 6, который основан на прошлогод…
Объявлена дата выхода OnePlus Ace 6T …
Компания OnePlus наконец-то объявила дату официально презентации смартфона Ace 6T, большинство характерис…
Samsung готовится к релизу процессора Exynos 2800…
Благодаря недавнему найму бывшего вице-президента AMD Джона Рейфилда корейская корпорация оказалась в гор…
Смартфон OnePlus Ace 6T показали на фото …
Профильное издание ITHome опубликовало качественные фотографии смартфона OnePlus Ace 6T, который уже можн…
Realme Narzo 90x 5G показали на рендерах…
В сети появились качественные изображения и подробности о характеристиках смартфона Realme Narzo 90x 5G, …
HONOR 500 оценили в 380 долларов …
Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью HONOR 500, которая основана на 4-нанометровой одн…
OPPO Reno15 Pro возглавил рейтинг субфлагманов AnTuTu…
Платформа Antutu опубликовала ноябрьский рейтинг самых мощных субфлагманских смартфонов под управлением о…
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor