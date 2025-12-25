iPhone Air 2 могут выпустить уже в 2027 году

При этом источник не уточнил, идёт ли речь об осени 2026 или 2027 года. Тем не менее, с учётом многочисленных сообщений о переносе релиза iPhone Air 2, что, предположительно, связано с попытками оснастить ультратонкий смартфон двойной камерой, вероятнее всего с ультраширокоугольным модулем, а также с необходимостью более эффективно управлять ограниченными поставками процессора A20, вероятность выхода устройства осенью 2027 года выглядит заметно выше, чем осенью 2026 года. С другой стороны, решение производителя работать над новинкой из этой линейки выглядит довольно странным на фоне очень низких продаж первой модели. Пользователи явно дали понять, что такой гаджет их не шибко интересует, а значит, гарантии того, что iPhone Air 2 будет продаваться лучше, нет.