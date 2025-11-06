Новый Exynos 2600 будет поддерживать камеры до 320 Мп

Сегодня инсайдер опубликовал впечатляющие характеристики нового фирменного процессора Samsung — по его словам, компания полностью переработала архитектуру обработки изображений, объединив графический рендеринг уровня игровых консолей, ИИ-синтез изображений и профессиональное управление RAW-файлами в единую систему ISP-NPU. Процессор изображений Exynos 2600, созданный по 2-нанометровому техпроцессу GAA, оснащён многоядерным модулем, который способен обрабатывать данные с одного сенсора разрешением до 320 мегапикселей или с трёх сенсоров по 108 мегапикселей одновременно. Он также может работать сразу с четырьмя потоками — например, с широкоугольной, ультраширокоугольной, телеобъективом и камерой глубины резкости, обеспечивая HDR-съёмку без задержек затвора.

Кроме того, процессор поддерживает до семи одновременных входов MIPI, что открывает возможности для модульных систем камер или складных устройств с несколькими сенсорными блоками — внутренними и внешними. HDR-движок Exynos 2600 способен объединять до пяти кадров одновременно и обрабатывать 14-битные RAW-снимки, обеспечивая высокую детализацию и точную цветопередачу при слабом освещении. Видеовозможности также впечатляют — процессор поддерживает запись видео в 8K с HDR10+ при 60 кадрах в секунду или в 4K при 120 кадрах в секунду. Впрочем, стоит понимать, что на данный момент это всего лишь информация от инсайдеров, которые могут ошибаться в деталях.