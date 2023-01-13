Apple готовит к релизу новые AirPods Max

Вероятно, если вы хотите себе беспроводные наушники, то в первую очередь обращаете своё внимание на новинки от компании Apple, потому что это буквально лучшее из того, что есть на современном рынке. При этом далеко не все пользователи понимают, почему именно эти наушники лучше остальных — дело не только в качестве звучания, но и в материалах, поддержке внутри экосистемы, различных тонкостях вроде кодеков и софта. Соответственно, когда производитель делает настолько качественное решение, то потом у него нет нужды активно заниматься апгрейдом — новые наушники компании выходят примерно раз в год или даже реже, потому что чаще запускать новые модели у компании смысла нет. И сейчас инсайдеры заявили, что производитель готовит новое поколение наушников AirPods Max.

Здесь стоит отметить, что это флагманские наушники, которые стоят достаточно дорого и при этом позволяют получить буквально все технологии, которые только имеются на современном рынке. Есть и система активного шумоподавления, способная отсекать практически все лишние шумы окружающего мира, и поддержка всех продвинутых кодеков высокого качества передачи звука по беспроводной сети, и отличное качество материалов корпуса. Второе поколение AirPods Max должна стать немного лучше первого, хотя пока что не совсем ясно, как компания планирует это реализовать, потому что и текущие наушники выглядят очень привлекательно. Возможно, им увеличат время автономной работы на пару часов.