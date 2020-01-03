Apple готовит к релизу сразу два iPhone SE

На просторах интернета уже давно ходят слухи о том, что компания Apple готовится к релизу своего доступного смартфона iPhone SE, однако компания все никак его не представит общественности. Более того, теперь в сети появилась информация от весьма достойного источника о том, что производитель готовит к релизу сразу две модели iPhone SE, которые будут выпущены с разной диагональю дисплея. Это позволит производителю привлечь внимание самых разных пользователей, которые хотят и компактность, и большой дисплей, и производительность. Конечно, это всего лишь слухи и на самом деле ситуация может кардинальным образом отличаться. Узнаем об этом уже после релиза смартфона, когда можно будет говорить об официальной информации, а не о слухах.