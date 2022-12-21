Apple готовит мониторы на собственных чипах

Компания Apple достаточно активно развивается в направлении своих собственных компьютерных чипов, что позволяет существенно опережать конкурентов в самых различных областях. Например, компания выпускает ноутбуки, которые буквально на голову выше большинства конкурентов на рынке — они тоньше, мощнее и при этом не требуют активного охлаждения. А теперь инсайдеры сообщают нам информацию о том, что производитель хочет на своих же чипах выпустить ещё и мониторы вроде Pro Display XDR. Преимущество данного монитора в том, что пользователь может получить доступ к различному контенту даже в том случае, если у него нет десктопного компьютера от Apple. И это звучит отличной новостью, так как потенциально это сильно расширит возможности компании.

Представьте, что вы можете за адекватные деньги купить монитор Pro Display XDR, внутри которого будет установлен процессор M1 и какой-то запас памяти. Вы просто включаете его в сеть, подключаете клавиатуру с мышкой и можете работать без использования дополнительного источника сигнала. Это очень интересное решение, которое вполне может пользоваться спросом, так как это уникальный сегмент рынка, в котором у Apple не будет никакой конкуренции в принципе. Другое дело, что интеграция встроенной памяти, оперативной памяти и процессора сильно повысят стоимость монитора, так как эти компоненты обычно довольно дорогие. И будут ли пользователи в этом случае покупать новые дисплеи — большой вопрос, ведь они у Apple и без того дорогие.
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