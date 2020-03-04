Apple готовит складной смартфон

На текущий момент практически все крупные производители смартфонов говорят о складных устройствах, а некоторые даже эти устройства выпускают в продажу. Это очень круто, так как складные смартфоны это виток эволюции современных гаджетов, которые стоят на месте и не могут развиться дальше. Однако стоит понимать, что есть и те компании, которые вот только сейчас стали заниматься созданием складных смартфонов. Речь идет, конечно же, про компанию Apple, которая прямо сейчас работает над тем, чтобы создать свой складной смартфон и показать его если не в этом году, то в следующем, когда будут уже все необходимые технологии и дисплеи. Вопрос только в цене, ведь даже обычные флагманы компании стоят очень дорого, что уж тут говорить.