Apple готовит новое устройство с mini-LED экраном

Новые светодиоды mini-LED становятся все более популярными. Компания Apple решили внедрять новую технологию отображения. MacBook Pro должен быть обновлен с новым экраном.

Дизайнеры и инженеры Apple работают над новым 14-дюймовым MacBook Pro, новым 27-дюймовым iMac, новым iPad Pro и iPad Mini. По словам компании Apple, некоторые из перечисленных устройств должны появится в третьем квартале 2020 года.

Дисплеи мобильных устройств будут оснащены новой технологией mini-LED. Технология обеспечивает лучшую производительность, отсутствие выгорания, лучшую цветопередачу и широкий цветовой охват.