Apple готовит новую технологию

Финансовые аналитики мобильного рынка говорят о том, что в самое ближайшее время компания Apple планирует реализовать бесконтактное управление своим устройством iPhone. Пока что это только данные от инсайдеров и ничего подобного показано не было, но есть мнение, что компания уже разрабатывает технологию. Новинка позволит управлять смартфоном без касаний — вы просто проводите пальцем над экраном, а смартфон считывает это движение и отправляет на смартфон. Так удобнее будет просматривать фото или листать ленту, а для игр можно будет дальше использовать касания. Звучит очень интересно и увлекательно — ранее производитель не показывал ничего настолько крутого, даже релиз iPhone X не кажется таким уж крутым, как новость про работу со смартфоном без использования касаний. Будем ждать анонса официального.