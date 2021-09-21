Apple готовит презентацию новых устройств в октябре-ноябре

На недавнем мероприятии California Streaming технологический гигант Apple анонсировал новейшие устройства iPhone 13, Apple Watch Series 7 и обновленные модели iPad. Теперь ожидается, что в ближайшие недели или месяцы компания выпустит еще несколько продуктов. Последний отчет Bloomberg показывает, что Apple все еще находится на пути к запуску новых моделей MacBook, а также AirPods 3 к концу этого года. Однако тем, кто ждет нового iPad Pro, а также обновленных AirPods Pro, придется подождать до 2022 года. Кроме того, недавно появилась информация о том, что грядущие Apple AirPods 3 уже поступили в массовое производство, намекая на скорый запуск. Изображение грядущих AirPods 3 уже просочилось в сеть, раскрывая дизайн наушников. Они будут иметь короткий стержень и датчик, а также микрофон на передней панели. На изображении показаны наушники стандартного белого цвета, также ожидается, что устройство будет работать на новом чипсете и будет поддерживать Lossless Audio.

Хотя Apple еще не подтвердила это, технологический гигант, как предполагается, проведет в следующем месяце новое мероприятие по запуску обновленных продуктов, включая новые устройства Mac на базе чипсета M1X. Ожидается, что новые модели MacBook Pro будут представлены в 14-дюймовом и 16-дюймовом вариантах, и впервые в ноутбуках будут предлагаться дисплеи на MicroLED. Ожидается, что несколько других продуктов, включая AirPods Pro 2 и новые модели iPad Pro, официально представят уже в следующем году. Хотя сроки запуска не известны, мы ожидаем, что компания проведет мероприятие в начале следующего года.
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