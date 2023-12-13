Apple готовит процессор на 2 нанометрах

В сентябре текущего года на фирменном мероприятии компания Apple анонсировала новые модели iPhone 15 Pro с флагманским чипом A17 Pro. Это было достаточно интересное решение, так как стандартные модели без индекса Pro всё ещё оснащены чипом A16 Bionic и производятся по старому технологическому процессу, процессор A17 Pro производится на технологическом процессе TSMC в 3 нм, что обеспечивает преимущество в плане производительности и эффективности по сравнению с предыдущими моделями чипов компании. Но останавливаться на достигнутом компания не планирует — уже появилась информация о том, что компания Apple уже начала работу над своими чипами нового поколения Apple Silicon для iPhone и линейки Mac. Согласноданным поставщиков секретной информации, TSMC представила Apple свои новые чипы на технологическом процессе в 2 нм, которые будут массово производиться в 2025 году.

Стоит напомнить, что сразу после релиза процессора A17 Pro компания Apple выпустила серию чипов M3 для Mac, которые также основаны на процессе TSMC 3 нм. Результаты тестирования этих процессоров показывают, что новинка и правда выглядит очень привлекательно в плане производительности и уровня потребления энергии. Также нужно понимать, что компания Apple является крупнейшим клиентом TSMC, поскольку завод производит уникальные чипы только для iPhone и Mac. В 2023 году производитель iPhone приобрёл всю партию чипов 3 нм у TSMC, что позволило компании предложить эту технологию раньше своих конкурентов. Возможно, в ближайшем будущем появятся и процессоры на 2 нанометрах.