Apple готовит процессор на 2 нанометрах

В сентябре текущего года на фирменном мероприятии компания Apple анонсировала новые модели iPhone 15 Pro с флагманским чипом A17 Pro. Это было достаточно интересное решение, так как стандартные модели без индекса Pro всё ещё оснащены чипом A16 Bionic и производятся по старому технологическому процессу, процессор A17 Pro производится на технологическом процессе TSMC в 3 нм, что обеспечивает преимущество в плане производительности и эффективности по сравнению с предыдущими моделями чипов компании. Но останавливаться на достигнутом компания не планирует — уже появилась информация о том, что компания Apple уже начала работу над своими чипами нового поколения Apple Silicon для iPhone и линейки Mac. Согласноданным поставщиков секретной информации, TSMC представила Apple свои новые чипы на технологическом процессе в 2 нм, которые будут массово производиться в 2025 году.

Стоит напомнить, что сразу после релиза процессора A17 Pro компания Apple выпустила серию чипов M3 для Mac, которые также основаны на процессе TSMC 3 нм. Результаты тестирования этих процессоров показывают, что новинка и правда выглядит очень привлекательно в плане производительности и уровня потребления энергии. Также нужно понимать, что компания Apple является крупнейшим клиентом TSMC, поскольку завод производит уникальные чипы только для iPhone и Mac. В 2023 году производитель iPhone приобрёл всю партию чипов 3 нм у TSMC, что позволило компании предложить эту технологию раньше своих конкурентов. Возможно, в ближайшем будущем появятся и процессоры на 2 нанометрах.
iPhone 13 подешевел в России …
Профильное издание Hi-Tech Mail.ru сообщает, что смартфон iPhone 13 серьезно подешевел в России. Отмечает…
DxOMark оценили камеру в Google Pixel 8…
Специалисты лаборатории DxOMark оценили основную камеру флагманского смартфона Google Pixel 8 на 148 балл…
Redmi K70 Pro удивит рекордно ярким экраном …
Руководитель компании Xiaomi Лу Вейбинг поделился подробностями о дисплее флагманского смартфона Redmi K7…
Защищенный смартфон Kyocera Torque G06 оценен в 655 долларов…
Японская компания Kyocera пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Torque G06, которая может п…
В сети появились качественные фотографии смартфона Pixel 8…
До официальной презентации смартфонов Pixel 8 и Pixel 8 Pro осталось меньше чем две недели, но уже сегодн…
iPhone 14 Pro сняли с продажи …
После недавней презентации смартфонов серии iPhone 15 компания Apple опубликовала перечень смартфонов, ко…
Складной Tecno Phantom V Flip 5G вышел в России …
Компания Tecno дала старт российским продажам складного смартфона Phantom V Flip 5G, рекомендованная цена…
Смартфоны iPhone 15 подешевели на 30% из-за низкого спроса…
Если вы когда-либо интересовались техникой компании Apple, то знаете, что на момент релиза такого рода пр…
Обзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопомОбзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопом
Обзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic IslandОбзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic Island
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?
Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor