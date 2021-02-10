Apple готовит складной iPhone к релизу

Apple, по всей видимости, работает над складным iPhone, который будет представлен в формате раскладушки. Это складное устройство также будет относительно доступным по сравнению с текущими предложениями от конкурирующих производителей, но в ближайшее время ждать полноценного релиза всё же не стоит. Согласно отчету WCCFTech, аналитик предположил, что гигант из Купертино мог остановиться на дизайне, подобном Galaxy Z Flip, для своего будущего складного iPhone. Кроме того, этот складной телефон будет более доступным, чем его конкуренты на том же рынке. Но, к сожалению, этот складной iPhone не появится в ближайшее время, так как производителю нужно решить множество проблем с дисплеем, поставками и материалами новинки.

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