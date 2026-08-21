CMF представила наушники Buds Neo

Компания CMF, дочерняя марка Nothing, вчера официально представила свои новые полностью беспроводные наушники Buds Neo. Новинка получила узнаваемый дизайн, активное шумоподавление и до 52 часов автономной работы с учётом зарядного кейса. CMF Buds Neo выполнены во внутриканальном формате и оснащены динамическими излучателями диаметром 12,4 мм. Зарядный кейс получил квадратную форму со скруглёнными углами, круглым диском управления и отверстием для крепления ремешка. За качество звука отвечают системы активного шумоподавления с эффективностью до 35 дБ и шумоподавления окружающей среды во время звонков.

Также наушники поддерживают пользовательскую настройку эквалайзера и статический пространственный звук, а для подключения используются Bluetooth 6.0 и кодеки AAC и SBC. Быстрое сопряжение обеспечивают Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair, также предусмотрена возможность одновременного подключения к двум устройствам. Одного заряда CMF Buds Neo хватает максимум на 8 часов прослушивания, а вместе с зарядным кейсом автономность достигает 30 часов при включённом ANC. Если отключить шумоподавление, эти показатели увеличиваются до 11 и 52 часов соответственно. При этом наушники защищены от пыли и влаги по стандарту IP55, тогда как зарядный кейс имеет защиту IPX2. CMF Buds Neo будут доступны в чёрном, тёмно-синем и белом цветах, продажи в начнутся 26 августа, но пока что только на территории Индии. Впрочем, это не особая проблема.