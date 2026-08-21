CMF представила наушники Buds Neo

Компания CMF, дочерняя марка Nothing, вчера официально представила свои новые полностью беспроводные наушники Buds Neo. Новинка получила узнаваемый дизайн, активное шумоподавление и до 52 часов автономной работы с учётом зарядного кейса. CMF Buds Neo выполнены во внутриканальном формате и оснащены динамическими излучателями диаметром 12,4 мм. Зарядный кейс получил квадратную форму со скруглёнными углами, круглым диском управления и отверстием для крепления ремешка. За качество звука отвечают системы активного шумоподавления с эффективностью до 35 дБ и шумоподавления окружающей среды во время звонков.

Также наушники поддерживают пользовательскую настройку эквалайзера и статический пространственный звук, а для подключения используются Bluetooth 6.0 и кодеки AAC и SBC. Быстрое сопряжение обеспечивают Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair, также предусмотрена возможность одновременного подключения к двум устройствам. Одного заряда CMF Buds Neo хватает максимум на 8 часов прослушивания, а вместе с зарядным кейсом автономность достигает 30 часов при включённом ANC. Если отключить шумоподавление, эти показатели увеличиваются до 11 и 52 часов соответственно. При этом наушники защищены от пыли и влаги по стандарту IP55, тогда как зарядный кейс имеет защиту IPX2. CMF Buds Neo будут доступны в чёрном, тёмно-синем и белом цветах, продажи в начнутся 26 августа, но пока что только на территории Индии. Впрочем, это не особая проблема.
Наушники HONOR Earbuds 5e оценили в 45 долларов …
Компания HONOR представила беспроводные наушники Earbuds 5e, которые получили 12-миллиметровые динамическ…
Google слегка прокачала наушники Pixel Buds Pro 2…
Вчера компания Google провела презентацию, в рамках которой представила Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 …
Представлена беспроводная гарнитура MSI MAESTRO 500 WIRELESS…
Компания MSI пополнила ассортимент беспроводных гарнитур моделью MAESTRO 500 WIRELESS, которая получила 4…
Apple готовит несколько версий AirPods с камерами…
Недавно в сети появилось видео с демонстрацией работы AirPods с камерами, которые, по слухам, разрабатыва…
Lenovo представила открытые наушники TA410…
Сегодня компания Lenovo представила новую пару доступных беспроводных наушников открытого типа — TA410. …
Наушники Vivo TWS 5 Pro оценили в 145 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью TWS 5 Pro, которая получила 11-миллиме…
Наушники Xiaomi Buds 6 оценили в 11 тысяч рублей …
Компания diHouse объявила о выпуске на российский рынок флагманских беспроводных наушников Xiaomi Buds 6,…
Наушники CMF Buds Neo готовы к выходу …
Бренд CMF by Nothing объявила, что 20 августа будут представлены беспроводные наушники CMF Buds Neo. Прои…
Обзор Creative Aurvana Ace SXFI. Двухкамерные беспроводные наушники с ANCОбзор Creative Aurvana Ace SXFI. Двухкамерные беспроводные наушники с ANC
Обзор Baseus Inspire XH1. Беспроводные наушники с Dolby Spatial Audio и Hi-ResОбзор Baseus Inspire XH1. Беспроводные наушники с Dolby Spatial Audio и Hi-Res
Обзор RAPOO VH650. Игровые наушники с 7.1 звуком и микрофоном с ENCОбзор RAPOO VH650. Игровые наушники с 7.1 звуком и микрофоном с ENC
Обзор UGREEN LightBuds WS217. Доступные TWS наушники с Bluetooth 6.0 и экраномОбзор UGREEN LightBuds WS217. Доступные TWS наушники с Bluetooth 6.0 и экраном
Razer Barracuda X Chrome обзор и тесты беспроводной игровой гарнитуры для консолей и ПКRazer Barracuda X Chrome обзор и тесты беспроводной игровой гарнитуры для консолей и ПК
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor