Apple готовит выпустить собственные наушники AirPods Studio

Apple поделилась информацией о наушниках премиум-класса, которые получили название AirPods Studio. По словам компании, наушники оцениваются в 349 долларов. За такую цену пользователь получает безупречное качество звука и потрясающий дизайн.

Улучшения коснуться и технических характеристик наушников. AirPods Studio (кодовое название B515) будут использовать функцию активного шумоподавления. Наушники получат увеличенное время автономной работы и улучшенный звук. AirPods Studio будут анонсированы на WWDC 2020 который пройдет 22 июня.