Apple готовится к релизу процессора A18 Pro

Если верить информации зарубежных инсайдеров, которые специализируются на сливах информации о компании Apple, новый процессор A18 Pro для смартфонов выйдет в конце этого года и, вероятно, будет использоваться исключительно в моделях iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, в то время как базовые модели линейки получат процессор A17 Pro. При этом ожидать существенного прироста производительности от нового процессора не стоит, потому что он предоставит всего 10% прироста производительности в многопоточном режиме. Это приятный бонус, но не то, ради чего пользователи станут покупать новый флагманский смартфон. Кроме того, Apple может проиграть гонку конкурентам от Qualcomm и MediaTek.

Например, ранее инсайдеры сообщали, что Snapdragon 8 Gen 4 будет настоящим многопоточным монстром — в бенчмарке Geekbench 6 новый флагманский процессор Qualcomm на 3 нм набрал более 10 000 баллов в многопоточном тесте, что делает его значительно мощнее чем A18 Pro, который должен показать примерно 8 000 баллов. Dimensity 9400 от MediaTek тоже (по информации инсайдеров — официальных данных нет) превысил порог в 10 000 баллов, так что процессор компании Apple останется далеко позади в этом вопросе. Правда, в однопоточной производительности новый чип Apple может показать себя очень хорошо, особенно если речь идёт о сложных приложениях. Но в любом случае баллы в бенчмарке это не тот показатель, на который стоит действительно обращать своё внимание, потому что к реальности это отношения не имеет.
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