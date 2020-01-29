Apple готовится выпустить новую версию Powerbeats

Совсем скоро Apple может скоро выпустить новую версию своих полу-беспроводных наушников Powerbeats. Оба наушника соединены между собой одним кабелем, но подключены к телефону по беспроводной связи.

Powerbeats 4 будут включать в себя последний чип Apple H1 и должны предлагать поддержку функций «Hey Siri». Вполне вероятно, что «Powerbeats 4» будет иметь набор функций, аналогичный Powerbeats Pro , но в несколько ином дизайне. Официальное объявление Powerbeats 4 ожидается до конца февраля этого года.