Apple хочет поставить как можно больше iPhone Duo до конца года

Проблемы с iPhone Duo и, в частности, его хрупким шарнирным механизмом продолжают вызывать споры. Ранее появлялись многочисленные сообщения о повреждении внутреннего дисплея и Apple официально признала наличие дефекта, заявив, что он затрагивает «небольшое количество устройств iPhone Duo». Владельцам столкнувшихся с проблемой смартфонов компания рекомендовала обратиться в службу поддержки для получения замены. Однако китайское издание Jiemian News сообщает, что Apple якобы снизила требования к контролю качества, чтобы успеть поставить больше устройств iPhone Duo в розничные магазины перед праздничным сезоном. Об этом рассказал неназванный сотрудник Foxconn — по его словам, на производственной линии iPhone Duo уже заменили партию компонентов, однако требования отдела контроля качества, предположительно, остались прежними.

При этом Apple, как утверждается, по-прежнему стремится максимально увеличить количество устройств iPhone Duo — компания рассчитывает поставить 7,5 миллиона смартфонов до конца года. Кроме того, появилась информация о том, что характерный треск, о котором сообщали пользователи столкнувшихся с повреждением экрана устройств, предположительно, возникает из-за контакта одного из элементов шарнира с верхней опорной пластиной. Этот соединительный элемент расположен за центральной частью внутреннего дисплея и, видимо, приводит к повреждению панели. Это странная проблема для серийного устройства.
Смартфоны HONOR WIN 2 получат защиту от воды IP68, IP69 и IP…
Компания HONOR раскрыла новую порцию подробностей о смартфонах серии WIN 2, которые будут представлены уж…
Объявлена дата выхода смартфона Vivo T5…
Компания Vivo объявила, что смартфон Vivo T5 будет представлен в Индии 2 сентября. Производитель показал …
Представлен смартфон Vivo V70 Lite 4G с АКБ на 8100 мАч…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V70 Lite 4G, которая отличается от выпущенного пар…
Смартфон OnePlus N6x с АКБ на 7000 мАч оценили в 200 долларо…
Компания OnePlus пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью OnePlus N6x, которая базируется на 6-…
Apple повысит цены на всю свою продукцию…
Несмотря на глобальный дефицит памяти, Apple продолжает демонстрировать уверенный рост продаж. Согласно ф…
Samsung выпустила трекер Galaxy SmartTag 3…
Сегодня компания Samsung представила Bluetooth-трекер третьего поколения Galaxy SmartTag 3. Среди главных…
OnePlus 16 c процессором Snapdragon 8 Gen 6 Pro получит 200 …
OnePlus 16, судя по всему, станет одним из первых флагманов на новом топовом чипе Qualcomm, который, по с…
Пауэрбанк Huawei 3C Power Bank на 12000 мАч оценили в 60 дол…
Компания Huawei выпустила на дебютный китайский рынок портативный аккумулятор 3C Power Bank, который полу…
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
Обзор HUAWEI Pura 90s Pro Max. Главный камерофон с четырехкратным зумом и телевиком на 200 МпОбзор HUAWEI Pura 90s Pro Max. Главный камерофон с четырехкратным зумом и телевиком на 200 Мп
Обзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектомОбзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor