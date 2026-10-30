Apple хочет поставить как можно больше iPhone Duo до конца года

Проблемы с iPhone Duo и, в частности, его хрупким шарнирным механизмом продолжают вызывать споры. Ранее появлялись многочисленные сообщения о повреждении внутреннего дисплея и Apple официально признала наличие дефекта, заявив, что он затрагивает «небольшое количество устройств iPhone Duo». Владельцам столкнувшихся с проблемой смартфонов компания рекомендовала обратиться в службу поддержки для получения замены. Однако китайское издание Jiemian News сообщает, что Apple якобы снизила требования к контролю качества, чтобы успеть поставить больше устройств iPhone Duo в розничные магазины перед праздничным сезоном. Об этом рассказал неназванный сотрудник Foxconn — по его словам, на производственной линии iPhone Duo уже заменили партию компонентов, однако требования отдела контроля качества, предположительно, остались прежними.

При этом Apple, как утверждается, по-прежнему стремится максимально увеличить количество устройств iPhone Duo — компания рассчитывает поставить 7,5 миллиона смартфонов до конца года. Кроме того, появилась информация о том, что характерный треск, о котором сообщали пользователи столкнувшихся с повреждением экрана устройств, предположительно, возникает из-за контакта одного из элементов шарнира с верхней опорной пластиной. Этот соединительный элемент расположен за центральной частью внутреннего дисплея и, видимо, приводит к повреждению панели. Это странная проблема для серийного устройства.